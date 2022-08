Fortaleza e Corinthians, pelo Brasileirão, tem data alterada por conta de festival de forró

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 20:34 Compartilhe

A data e horário do jogo entre Fortaleza e Corinthians, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro foram alterados.

O duelo que aconteceria no dia 20 de agosto, um sábado, às 19h, passou para o dia seguinte, 21 de agosto, um domingo, às 18h.

A mudança foi uma solicitação da Secretaria de Esportes do Governo do Ceará, já que na data original do confronto haverá um festival de forró no estádio do Castelão, que receberá o jogo.

O evento, chamado ‘Só Forró’ terá atrações importantes como as bandas Calcinha Preta, Magníficos, Limão com Mel, e a cantora Márcia Fellipe.

Antes de encarar o Leão do Pici, no entanto, o Timão tem quatro compromissos nas duas próximas duas semanas, a começar contra o Avaí, neste sábado (6), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis-SC, pelo Brasileirão. Depois, o Time do Povo ainda enfrentará o Flamengo, pela Libertadores, Palmeiras, pelo Brasileirão, e Atlético-GO, pela Copa do Brasil.