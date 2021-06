Fortaleza e Ceará ficam no 1 a 1 pela Copa do Brasil

Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (2) na Arena Castelão, no quarto Clássico-Rei da temporada, desta vez válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A vaga para as oitavas de final será definida no dia 10 de junho, quando acontece a partida de volta.

No Clássico-Rei, 1️⃣ gol para cada lado! Ficou tudo para a volta! ▶️ Jogo de volta: dia 10/06, às 19h. : Staff Images#TerceiraFase #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/rXJV1W1bIT — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 3, 2021

No dia em que completou 107 anos, o Vozão conseguiu abrir o placar logo aos 9 minutos de partida com o atacante Cléber. Para marcar, o camisa 89 aproveitou rebote dado pelo goleiro Felipe Alves após chute de Gabriel Dias.

Porém, o Ceará conseguiu igualar o marcador na etapa final. Aos 25 minutos Lucas Crispim levantou a bola na área e Wellington Paulista cabeceou com perfeição para superar o goleiro Richard. Este foi o 6º gol do camisa 9 na atual temporada.

