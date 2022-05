Fortaleza e Ceará fazem história com classificações na Libertadores e Sul-Americana Rivais conquistaram feitos épicos atuando fora de casa e avançaram às oitavas de final das competições continentais

O dia 25 de maio de 2022 entrou em definitivo para a galeria das grandes histórias do futebol do Ceará e do Nordeste. Afinal de contas, nesta noite de quarta-feira, dois dos principais representantes da região alcançaram resultados expressivos nas competições sul-americanas. Primeiro, o Fortaleza, que venceu o Colo-Colo no Chile e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores da América. Depois, o Ceará, que bateu o Independiente na Argentina e confirmou passagem ao mata-mata da Sul-Americana.



Feitos que corroboram o trabalho da diretoria dos dois clubes, que ganharam uma projeção nacional ainda maior nos últimos anos e começam a colher frutos dentro do cenário internacional, servindo como modelos de gestões no futebol brasileiro.

A missão do Leão do Pici pode ser considerada quase um milagre. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda perdeu os dois primeiros jogos (para Colo Colo, na Arena Castelão, e River Plate, no Monumental de Nunez) e parecia virtualmente eliminada de forma precoce.

O Fortaleza fez um ótimo jogo contra o River Plate, no Castelão (Divulgação / Twitter River Plate)

A reação começou na 3ª rodada, com um triunfo em casa sobre o Alianza Lima por 2 a 0. Moralmente, no entanto, a mudança definitiva de chip aconteceu após o empate com o River no Castelão por 1 a 1 em uma grande atuação coletiva do Fortaleza. Foi um empurrão rumo à conquista de seis pontos dos seis seguintes nas jornadas finais: uma vitória no Peru sobre o Alianza por 2 a 0 e no Chile sobre o Colo Colo por 4 a 3.

A vaga nas oitavas de final também terá um impacto nos cofres do Fortaleza. O clube irá assegurar $ 1,05 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) por disputar o mata-mata da Libertadores.

O Ceará venceu o Independiente na Argentina na Sul-Americana (Divulgação / Twitter Ceará)

Na Sul-Americana, o Ceará passou como um trator pelos adversários na fase de grupos. A conquista foi carimbada com uma campanha espetacular: seis vitórias em seis jogos, 17 gols marcados e apenas um sofrido. A cereja do bolo veio no imponente estádio Libertadores da América. Pela frente, o Independiente e seus 14 títulos internacionais. O Vozão não se amedrontou, silenciou os torcedores argentinos e sentenciou os rivais: 2 a 0.

A exemplo do Fortaleza, a classificação do Ceará também representa um fôlego financeiro, com uma arrecadação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). O valor é somado aos US$ 900 mil recebidos pela participação na fase inicial – cada jogo em casa rendeu US$ 300 mil em bônus. Ao todo, fica com US$ 1,4 milhão (R$ 6,7 mihões).

A fábula dos rivais foi celebrada no campo da política. José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, e Izolda Cela (PDT), governadora do Ceará, parabenizaram os times pelas classificações.

– O Fortaleza Esporte Clube acaba de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. A vitória contra o Colo-Colo no Chile engrandece o futebol cearense! Um momento histórico para o esporte! Parabéns aos jogadores, profissionais e diretoria. Parabéns ao Ceará Sporting Club, que venceu o Independiente, em Buenos Aires, e se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Que belo momento do futebol cearense! Mais uma importante vitória que entra para a história do esporte no nosso Estado! Parabéns a todos que fazem o time, incluindo jogadores, equipe técnica e diretores! Forte abraço para toda a torcida alvinegra! – escreveu Sarto no twitter.

– Parabéns ao Fortaleza pela vitória no Chile e classificação histórica às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Que o clube continue avançando para próximas fases do principal torneio sul-americano. Viva o futebol cearense. Parabéns também ao

Ceará pela vitória na Argentina, campanha irretocável e a classificação inédita às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Boa sorte ao clube na sequência da competição continental. Viva o futebol cearense! – comentou Izolda.

