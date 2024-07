Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam na Arena Castelão em momentos diferentes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Momentos diferentes colocarão Fortaleza e Atlético-GO em campo neste domingo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a Arena Castelão, na capital cearense, a partir das 18h30.

De um lado, o time da casa vive uma grande fase no Brasileirão. O Fortaleza vem de três vitórias seguidas sobre Fluminense, Flamengo e Vitória e nos últimos seis jogos, venceu cinco. Com 29 pontos, o time cearense está colado no G-6 e cada vez mais perto do G-4. A meta é vencer de novo para seguir nesta trajetória ascendente.

O adversário, por outro lado, vive um momento turbulento. São quatro derrotas seguidas – Red Bull Bragantino, Athletico, Palmeiras e na última quarta-feira para o Vasco em casa por 1 a 0 – e amarga jejum de oito jogos sem vencer.

O Atlético-GO é 19º colocado com apenas 11 pontos e não pode mais sair da zona de rebaixamento em uma única rodada porque está quatro pontos atrás do Vitória, primeiro clube fora do Z-4.

Para continuar em ascensão, porém, o Fortaleza terá desfalques. O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com sua dupla de zagueiros titular porque Titi e Brítez estão suspensos. A tendência é que Kuscevic e Cardona sejam os substitutos neste domingo.

Em contrapartida, Vojvoda terá à sua disposição o volante Zé Welison. Ele passou pelo período de transição depois de se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda e está liberado para jogar.

Após ganhar do Vitória na última quarta-feira por 3 a 1, o técnico avaliou o bom momento, mas pediu calma ao ser perguntado sobre a possibilidade de brigar pelas primeiras colocações. “Estamos em um bom momento, temos que continuar jogo a jogo. Temos que ter o maior respeito pelo Brasileirão. Sabemos que temos uma boa quantidade de pontos e estamos numa boa posição. Mas análises se fazem no final do Campeonato. O que podemos fazer agora é focar jogo a jogo porque cada ponto é importante.”

O time goiano ainda busca o primeiro triunfo com o técnico Vagner Mancini, por curiosidade ex-Ceará, que estreou há três rodadas. Apesar da má campanha, a torcida recebeu uma boa notícia durante a semana. O clube anunciou a contratação do atacante Joel Campbell, de 32 anos, que disputou as últimas três Copas do Mundo pela Costa Rica. Ele, porém, não estreia desta vez.

O Atlético-GO tenta reencontrar a confiança. O técnico Vagner Mancini garante que o time segue focado e tem condições de fugir rápido da zona de rebaixamento.

“Não podemos de maneira podemos achar que está tudo errado e acabado. Temos ainda 21 jogos para continuar lutando. Fica sempre mais difícil quando se perde uma partida. Talvez daqui a algumas rodadas, estejamos falando de outro panorama, que é o que a gente quer”, disse.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X ATLÉTICO-GO

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Cardona, Kuscevic e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Alix), Luiz Felipe e Romão; Kal, Rhaldney e Shaylon; Janderson, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).