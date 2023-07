Fortaleza e Athletico-PR duelam em busca de um lugar entre os primeiros do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 6:30 Compartilhe

Vindo de uma derrota de virada, por 2 a 1, para o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR já virou a chave e volta as suas atenções para se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time paranaense visita o Fortaleza, na Arena Castelão, no duelo que fecha as disputas da 14ª rodada, às 18h30, de domingo.

Com uma vitória e um empate nos dois últimos jogos, o Athletico-PR soma 20 pontos. O Fortaleza tem a mesma pontuação, mas vem de derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã. Antes, o time cearense havia embalado duas vitórias seguidas.

Para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno do goleiro Fernando Miguel, recuperado de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Agora, ele está disputando a titularidade na meta com João Ricardo, quem está como titular desde maio.

Além disso, o meia Vinícius Zanocelo voltou a treinar com o restante do grupo e também será relacionado. Assim como o zagueiro Titi, que cumpriu suspensão, e o atacante Marinho, ex-Flamengo, que já está apto para estrear. Por outro lado, o Fortaleza tem dois jogadores ainda machucados: o lateral Tinga e o atacante Pedro Rocha.

No Athletico-PR, o técnico interino Wesley Carvalho também terá que lidar com alguns desfalques para armar o time titular. O principal é o jovem atacante Vitor Roque, que já foi vendido ao Barcelona, mas continua no Brasil até 2024. Ele não atuará, desta vez, por suspensão. O atleta levou o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 contra o Palmeiras. Além dele, o lateral-direito Madson também está fora pelo mesmo motivo, enquanto o departamento médico segue contando com Fernando, Pablo, Rômulo e Willian.

