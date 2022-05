Fortaleza domina, vence Alianza Lima e segue vivo na Libertadores Com sete pontos, Leão do Pici está empatado com Colo-Colo, que entra em campo nesta quinta, contra o River Plate. Time garantiu ao menos vaga na Sul-Americana

A aventura do Fortaleza na Libertadores da América não foi encerrada nesta quarta-feira. Em mais um capítulo da saga do Leão do Pici pelos campos sul-americanos, o time treinado por Juan Pablo Vojvoda foi até Lima, capital do Peru, para vencer o Alianza Lima por 2 a 0 e manter vivo o sonho de avançar ao mata-mata. Os gols foram de Moisés e Yago Pikachu.





O Fortaleza se manteve na 3ª posição do grupo F, com sete pontos, mesmo número do Colo-Colo, que enfrenta o River Plate nesta quinta-feira. O Colo-Colo será o adversário do Fortaleza na rodada final da fase de grupos, na próxima semana, em Santiago.

PRESSÃO TRICOLOR

Melhor no primeiro tempo, o Fortaleza não deixou o Alianza Lima criar muito. Apesar de não ficar com a bola, os brasileiros controlaram as ações do jogo, fazendo com que os mandantes recuassem. Com isso, quando os donos da casa tinham a posse, paravam na defesa do Tricolor.

O Fortaleza abriu o placar aos 16, quando Yago Pikachu fez boa jogada e mandou para Moisés finalizar. O Alianza optou por jogadas longas e pelos lados. No entanto, seguiu parando na defesa brasileira. Porém, no finalzinho, tentou o empate. Benítez aproveitou sobra e mandou a bomba, que foi desviada e saiu.

BUSCANDO GOLS

O Fortaleza seguiu dominando a partida e impediu com que os rivais chegassem próximo à meta. Enquanto isso, os peruanos até conseguiram encontrar mais espaços, principalmente com Lavandeira, mas pararam na defesa.

Aos 9, Moisés quase ampliou o marcador em Lima, mas a bomba passou raspando o travessão de Campos. O Alianza apareceu, na sequência, com uma jogada de longe. Mas Boeck salvou na trave direita. Lavadeira, inclusive, deu trabalho para o goleiro do Tricolor. Aos 29, o jogador do Alianza Lima mandou no cantinho, mas o arqueiro se esticou e fez boa defesa. Aos 34, Hércules e Lucas Lima tabelaram e mandaram para Pikachu, que só empurrou para as redes.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X FORTALEZA

Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)

Data e hora: 18/05/2022 – 23h (de Brasília)

Árbitro: Franklin Congo

Assistentes: Ricardo Baren e Andres Tola

​Cartões amarelos: Lavandeira e Ballón (Alianza Lima); Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

Cartões vermelhos: –



GOLS: Moisés (15’/1ºT) (0-1); Yago Pikachu (34’/2ºT) (0-2)

ALIANZA LIMA (Técnico: Carlos Bustos)

Campos; Vílchez (Fuentes, aos 29’/2ºT), Christian Ramos, Portales e Fabio Rojas (Benavente, aos 24’/2ºT); Ballón, Concha (Cornejo, aos 24’/2ºT), Lavandeira (Leiton, aos 29’/2ºT) e Benítez (Arley Rodríguez, aos 14’/2ºT); Aguirre e Barcos.

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe (José Welison, aos 37’/2ºT), Matheus Jussa (Hércules, aos 0’/2ºT), Lucas Lima e Lucas Crispim (Juninho Capixaba, aos 29’/2ºT); Moisés (Robson, aos 18’/2ºT) e Renato Kayzer (Romarinho, aos 18’/2ºT).

