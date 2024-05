Fortaleza derrota Trinidense, avança e coloca Boca Juniors nos playoffs da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 23:11 Para compartilhar:

Em dia histórico para Juan Pablo Vojvoda, que se tornou o técnico com mais jogos oficiais no comando do Fortaleza, o clube tricolor carimbou a vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao derrotar o Trinidense-PAR por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, pela sexta rodada. De quebra, fez com que o Boca Juniors, um dos favoritos ao título, tenha que disputar os playoffs com uma equipe eliminada da Libertadores.

Vojvoda ultrapassou Moésio Gomes, um dos técnicos mais marcantes na história do Fortaleza, ao alcançar a marca de 233 partidas oficiais pelo clube. O treinador recebeu do clube uma série de homenagens durante o dia e foi ovacionado pelos torcedores presentes no Castelão.

Na Sul-Americana, o Fortaleza terminou na liderança do Grupo D, com 13 pontos, à frente do Boca Juniors, com 11. Nacional de Potosí-BOL, com sete, e Trinidense, com três, foram eliminados. O argentino, inclusive, derrotou os bolivianos, nesta quarta-feira, na La Bombonera, por 4 a 0, com direito a gol de Cavani.

O Fortaleza fez jus do fator casa, não deixou o Trinidense respirar e tirou o zero do marcador aos 19 minutos. O goleiro Quinónez saiu jogando errado e viu a bola sobrar para Pochettino, que mandou para o fundo das redes com um belo chute de primeira. Moisés, na sequência, quase fez o segundo. O arremate do artilheiro passou rente à trave.

Atrás do placar, o Trinidense precisou sair em busca do empate, mas foi castigado. Aos 41, Lucero recebeu de Bruno Pacheco e mandou por cima de Quinónez para fazer 2 a 0 e levar uma grande vantagem para o intervalo.

Já eliminado, o Trinidense pareceu desinteressado no duelo e ficou longe de ameaçar o Fortaleza, que teve algumas oportunidades de fazer o terceiro. Na melhor delas, Yago Pikachu recebeu de Pochettino e arriscou de primeira. A bola foi para fora.

O time cearense ainda tomou um susto no fim. Aos 48, Fernando Romero cruzou para Rayer, que diminuiu, mas já era tarde para o time paraguaio buscar o empate.

CUIABÁ NOS PLAYOFFS

Ainda nesta quarta-feira, o Cuiabá derrotou o Lanús, na Argentina, por 1 a 0, com gol marcado por Isidro Pitta, aos cinco minutos do segundo tempo. O Grupo G, no entanto, já estava definido.

O Cuiabá vai aos playoffs ao ficar em segundo lugar, com 12 pontos. Já o Lanús, que conheceu a sua primeira derrota na competição, se garantiu diretamente nas oitavas ao ficar na liderança, com 13.