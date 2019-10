Fortaleza derrota Botafogo no retorno do técnico Rogério Ceni

No primeiro jogo do Fortaleza sob o comando do técnico Rogério Ceni, o time cearense derrotou o Botafogo por 1 a 0 nesta segunda (30). Nas outras duas partidas da noite o Bahia venceu o Avaí por 2 a 0 e o Goiás superou o Cruzeiro pelo placar simples.

Retorno com vitória

No jogo que marcou o retorno do técnico Rogério Ceni ao comando do Fortaleza, a equipe cearense derrotou o Botafogo por 1 a 0 no Castelão.

O único gol da partida saiu aos 15 minutos do segundo tempo. O volante Juninho cobrou falta para a área do time carioca, e o zagueiro Marcelo Benevenuto acabou marcando contra. Esta é a terceira derrota consecutiva do Botafogo na competição.

Vitória baiana

Mesmo jogando no estádio da Ressacada, o Bahia derrotou o Avaí por 2 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado por atacante Élber aos 24 minutos do primeiro tempo, após boa trama com seus companheiros de ataque Artur e Gilberto.

O segundo não demorou a sair. Dois minutos depois o lateral Nino Paraíba recebe na direita, se livra do marcador e chuta da entrada da área. A bola toca em Igor Fernandes e encobre o goleiro Lucas Frigeri. Com esta vitória o Bahia subiu para a 6ª posição da classificação.

Terceira vitória

Na terceira partida do Brasileiro desta segunda o Goiás bateu o Cruzeiro por 1 a 0 e somou sua terceira vitória seguida. Este jogo marcou a estreia do técnico Abel Braga no comando do time mineiro.

Alan Ruschel foi o nome do confronto, pois marcou o gol da vitória aos 16 minutos do segundo tempo após boa jogada do atacante Michael.

Empates de líderes

Mesmo jogando no estádio do Maracanã, o líder Flamengo ficou no 0 a 0 com o São Paulo no último sábado. O empate não foi tão prejudicial ao primeiro colocado do Brasileiro, pois o vice-líder Palmeiras também marcou apenas um ponto na rodada. Jogando no Beira Rio, a equipe paulista ficou em 1 a 1 com o Internacional no domingo. Patrick abriu o placar para o colorado, enquanto Willian deu números finais ao jogo.

A equipe do topo da classificação que se saiu melhor nesta rodada foi o Santos, que derrotou o CSA por 2 a 0, gols de Carlos Sánchez e Eduardo Sasha.

A 23ª rodada do Brasileiro começa no próximo sábado (5), às 17h (horário de Brasília), com os jogos São Paulo x Fortaleza e Vasco x Santos.