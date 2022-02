Fortaleza convoca torcida para a estreia da Libertadores Leão fechou parceria com agência de turismo para facilitar a locomoção dos seus torcedores

Pela primeira vez em sua história, o Fortaleza se classificou para a Copa Libertadores da América, após terminar o Brasileirão de 2021 na 4ª colocação. Com a campanha, o clube garantiu acesso direto à fase de grupos da competição intercontinental em 2022. Em parceria com a Vallendar Turismo, o Leão do Pici anunciou pacotes especiais para os tricolores acompanharem a estreia da equipe na competição continental.

– Para a nossa primeira partida internacional da história, tivemos uma invasão da torcida em Buenos Aires. Durante a Libertadores, tenho certeza de que não será diferente, os tricolores irão acompanhar o clube em qualquer cidade da América do Sul. A parceria é uma forma de brindar a nossa relação, a empresa ficará encarregada de todo o processo para garantir uma boa experiência para os nossos torcedores – afirma Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

São duas opções que contam com ida para Buenos Aires (Argentina) no dia 11 de abril e retorno para o Brasil no dia 14. Nos pacotes terrestres estão inclusos ingressos para a partida, transporte para o hotel, para o jogo e para o aeroporto, kit especial da Vallendar e estadia em hotel de categoria turística.

A primeira opção é o Pacote Torcedor, que sai por R$1980,00 à vista, ou em 5x de R $429,00. Já a outra é o Pacote Sócio-Torcedor, que conta com um desconto de 5%, ficando por R$1881,00 à vista, ou por 5x de R$408,00. Se a partida for no Uruguai, será acrescido o valor do transfer até Montevidéu.

De acordo com o regimento, não é permitido que times do mesmo país se enfrentem nesta fase, exceto os que passaram pela pré-libertadores. Então, sem a possibilidade de enfrentar brasileiros, o Leão, que está no pote 4, espera pelo sorteio de adversários em 23 de março.

E MAIS:

Saiba mais