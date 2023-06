Fortaleza confirma Marinho, ex-Flamengo, até dezembro de 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 19:27 Compartilhe

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Marinho, que assinou até 31 de dezembro de 2025. O clube cearense adquiriu 100% dos direitos econômicos do atacante junto ao Flamengo, que já não contava mais com o atleta, preterido pelo técnico Jorge Sampaoli.

Marinho chega para ser o substituto de Moisés, que foi vendido para o Cruz Azul-MEX, clube que marcará a estreia de Lionel Messi com a camisa do Inter Miami.

Entre salários e luvas, Marinho deve receber cerca de R$ 20 milhões pelo período que permanecerá no Fortaleza. Pelo Flamengo, o atacante disputou 60 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências. Ele esteve no elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado.

“O Marinho é uma importante aquisição do Fortaleza. Com a saída do Moisés, a gente precisava repor com jogador de ataque com características de finalização, drible no melhor nível possível. O atleta estava no Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e é um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro. Foi uma negociação difícil porque muitos clubes estavam interessados, do eixo Sul-Sudeste, mas ele optou por vir para o Fortaleza pelo projeto, possibilidade de ser um protagonista, estabilidade do clube e pelo desafio de vencer com a gente também”, disse o presidente Marcelo Paz.

Marinho também fez sucesso pelo Santos, time em que foi grande destaque por boas atuações em três temporadas com 113 jogos, 41 gols e 17 assistências e foi premiado como o Rei da América com campanha pelo Peixe pela Libertadores. O atacante também acumula passagens por outros grandes times do futebol brasileiro, como Internacional, Grêmio e Cruzeiro.

“O atacante está muito feliz com esse acerto, que não foi fácil. Os valores são totalmente dentro de mercado, diferente muito do que se fala sem ter a informação precisa. O valor da transferência foi muito abaixo do que outras opções do mesmo nível, e o salário dentro e a da realidade salarial do Fortaleza. Com o contrato até o fim de 2025, vamos recebê-lo muito bem, com carinho, todo o cuidado, grupo de jogadores também e comissão técnica prontos para receber e acolher para fazer com que ele seja uma peça importante dentro do nosso trabalho. E quem pensa em grandes objetivos tem que trazer grandes jogadores, e o Marinho encaixa nesse perfil”, afirmou o presidente.

Marinho chega com o Fortaleza na 11ª colocação, com 14 pontos, três atrás do Grêmio, primeiro time dentro da zona de Libertadores. Ainda sem o atacante, o time cearense enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

