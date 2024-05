Fortaleza avança, Cuiabá garante vaga no playoff e Atlhetico-pr perde em casa na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 23:59 Para compartilhar:

Três times brasileiros entraram em campo na noite desta quarta-feira pela Copa Sul-Americana e nenhum saiu com a vitória. Pela penúltima rodada, Fortaleza e Cuiabá empataram seus jogos e o Athletico-PR foi surpreendido em Curitiba.

Apesar da falta de vitória, o Fortaleza pôde comemorar o empate por 1 a 1. Jogando na Argentina, no estádio La Bombonera com o Boca Juniors, o time brasileiro não fazia uma boa partida e conseguiu o empate aos 44 minutos do segundo tempo, gol de Kervin Andrade.

O gol salvador no final garantiu o Fortaleza na primeira colocação do Grupo D, com dez pontos e só depende dele para avançar na primeira colocação. O time argentino, que abriu o placar com o experiente uruguaio Cavani, tem oito e é o segundo da chave.

O Athletico-PR entrou com um time misto e foi surpreendido pelo Danubio-URU, que venceu por 2 a 1 em plena Ligga Arena, em Curitiba. Os gols de Ignacio Pintos e Fernández para o time uruguaio impediram a classificação do Athletico nesta rodada. Além disso, mantém o time de Montevidéu vivo na luta por uma vaga na próxima fase. Nos acréscimos, Di Yorio descontou para os brasileiros.

Mesmo com a derrota, o Athletico segue na liderança do Grupo E com 12 pontos. E só depende de um empate na última rodada para confirmar a liderança. O Athletico recebe o Sportivo Ameliano-PAR, dia 30 de maio, em Curitiba.

O Danubio é o terceiro, com sete pontos, e pode alcançar a segunda posição. Os uruguaios encaram o Rayo Zuliano na última rodada e terão de vencer e torcer por uma derrota do Ameliano contra o Athletico.

O Cuiabá ficou no 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso na Arena Pantanal. Com isso foi a 9 pontos no Grupo G e ficou na segunda colocação. O Cuiabá garantiu vaga no playoff da competição, já que não pode mais ser alcançado pelo time peruano. Agora espera o adversário que virá da Copa Libertadores. O Lanús-ARG já está classificado no Grupo G com 13 pontos na liderança. Nesta quarta, goleou o Metropoloitanos, da Venezuela, por 5 a 0.

O Deportivo Garcilaso abriu o placar ainda no primeiro tempo com Erustes. O empate do Cuiabá saiu com Fernando Sobral somente aos 26 da segunda etapa.

Pelo Grupo C, do Internacional, o Belgrano-ARG venceu por 1 a 0 o Real Tomayapo (BOL). O time argentino assumiu a liderança com nove pontos. O Internacional, que soma cinco pontos, enfrentaria o Delfin, do Equador, nesta quinta-feira, em Porto Alegre (RS), mas a partida foi adiada por conta da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, devido as chuvas e enchentes.