Fortaleza atropela o Sousa no jogo de estreia pela Copa do Nordeste Jogando no Castelão, o Leão do Pici não tomou conhecimento Dinossauro do Sertão

O Fortaleza estreou em grande estilo pela Copa do Nordeste. Jogando no Castelão, o Leão do Pici não tomou conhecimento do Sousa e goleou pelo placar de 5 a 0. A vitória do Tricolor começou a ser construída na primeira etapa. Com 25 minutos, o time cearense já vencia por 3 a 0, gols de: Titi, Dipietri e Igor Torres. No segundo tempo, o Fortaleza marcou o 4º, gol de Tinga. O placar foi fechado já no fim do jogo com Romarinho. Após o apito final, a torcida aplaudiu a equipe pela apresentação de gala.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, Fortaleza volta a jogar no estádio Castelão contra o Floresta, dia 02 de Fevereiro. Já a equipe do Sousa volta a campo contra o Sport, dia 08 de Fevereiro, no estádio da Ilha do Retiro.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

FORTALEZA COMEÇA A PARTIDA DE FORMA ARRASADORA

O Sousa havia estreado na Copa do Nordeste com uma boa vitória contra o CSA e foi para o Ceará em busca de um resultado para levar para Paraíba. Mas não foi o que aconteceu, em menos de 15 minutos, o Dinossauro do Sertão já perdia por 2 a 0.

Aos 6 minutos, o zagueiro Titi aproveitou o cruzamento e abriu o placar para o Tricolor do Pici: 1 a 0. Aos 13 minutos, Igor Torres passou a bola para o atacante Dipietri, que soltou o pé e ampliou o marcador: 2 a 0.

FORTALEZA CONTINUA MELHOR E AMPLIA

O Sousa sentia a pressão do Fortaleza e tinha muita dificuldade para sair com a bola e na tentativa do empate. Já o Leão permanecia na pressão em busca de aumentar ainda mais a vantagem, que conseguiu aos 25 minutos.

Em cobrança de falta, Lucas Lima levantou a bola na área. Benevenuto tentou, Ricardo defendeu, mas deu rebote. Igor Torres estava ligado na jogada e conseguiu completar para colocar a bola para dentro do gol: 3 a 0.

SEGUNDO TEMPO

FORTALEZA CONTINUA PRESSIONANDO, SOUSA TENTA DIMINUIR NO CONTRA-ATAQUE

O Fortaleza voltou do intervalo na mesma intensidade e buscando mais gols. Mas o goleiro Ricardo, do Sousa, e a falta de sorte foram determinantes para que o Leão do Pici aumentasse ainda mais a vantagem. Enquanto isso, o time do Sousa tentava no contra-ataque diminuir o placar, mas o sistema defensivo do Tricolor fazia uma partida impecável.

MAIS UM DO FORTALEZA

O treinador do Sousa fez duas alterações na tentativa de melhor o time e buscar ainda uma reação, mas, aos 18 minutos, o Fortaleza desceu com tudo para o ataque e marcou mais um gol para delírio da torcida.

Após cobrança de escanteio, Titi desviou e Tinga, esperto na jogada, colocou a coxa para marcar mais um gol para o Fortaleza. Era o quarto gol do Leão do Pici e brecando qualquer tentativa de reação do Dinossauro do Sertão.

VIROU PASSEIO! GOLEADA DO FORTALEZA

Já estava difícil para o Sousa quando estava 3, ficou ainda mais com o 4º gol. O Fortaleza continuou intenso e criando mais oportunidades de gol. E a busca por mais gols foi recompensada aos 38 minutos.

Matheus Vargas, que quase tinha marcado um gol em chute de fora da área, conseguiu passar a bola para Romarinho, que livre, só fez empurrar para dentro do gol e fechar o placar: 5 a 0. Após o apito, a torcida do Fortaleza aplaudiu o time pela apresentação de gala.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais