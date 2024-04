Fortaleza atropela, mas Internacional e Red Bull Bragantino decepcionam na Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/04/2024 - 23:42 Para compartilhar:

O Fortaleza mantém forte ritmo para retornar à decisão da Copa Sul-Americana. Na estreia em casa, na Arena Castelão, atropelou o Nacional Potosí-BOL, por 5 a 0, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo D. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional empatou a segunda seguida, desta vez contra o Real Tomapayo-BOL, pelo Grupo C, enquanto o Red Bull Bragantino foi derrotado fora de casa pelo Racing-ARG, no Grupo H.

Com os resultados, o brasileiro mais confortável é o Fortaleza, líder isolado do Grupo D, com seis pontos, à frente do temido Boca Juniors-ARG, vice-líder com quatro. Sem um pingo de dificuldade, o time cearense não deu tempo para brincadeira e já no primeiro tempo havia liquidado o Nacional Potosí-BOL, com um placar parcial de 3 a 0, com dois gols de Lucero e um de Hércules.

Na segunda etapa, o time nordestino forçou na segunda metade e foi para casa com 5 a 0 no placar, com Yago Pikachu e Machuca dando números para a goleada. Na reta final, o Fortaleza ainda teve Marinho, expulso.

Em Porto Alegre, o Internacional voltou a decepcionar seu torcedor. Com mais um empate sem gols, o time de Eduardo Coudet não conseguiu superar o frágil Real Tomapayo, da Bolívia. Eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o mau começo de temporada já começa a preocupar a torcida, que vaiou muito após o apito final. O Inter soma dois pontos em segundo lugar no Grupo C e pode ver o Delfin-EQU, com três, disparar na liderança porque recebe o Belgrano-ARG, nesta quinta-feira.

Único visitante entre os brasileiros, o Red Bull Bragantino conheceu sua primeira derrota. Fora de casa, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, o time paulista foi superado pelo Racing por 3 a 0, com gols de Salas, Adrián Martínez e Roger Martínez. O Bragantino aparece como vice-líder do Grupo H, com três pontos, atrás do próprio Racing, com seis. Coquimbo-CHI e Sportivo Luqueño-PAR, ambos com zero, jogam na quinta-feira.

O trio agora vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fortaleza visita o São Paulo, às 21 horas, no Morumbis, mesmo horário de Fluminense e Red Bull Bragantino, no Maracanã. Mais cedo, às 18h30, o Internacional recebe o Bahia, no Beira-Rio.