Fortaleza atropela Juventude, encerra jejum no Brasileirão e deixa zona de rebaixamento

O Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro com autoridade. Após seis partidas sem triunfo na competição, o time cearense goleou o Juventude por 5 a 0, neste sábado, no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela oitava rodada. O grande nome da partida foi Lucero, autor de dois gols e peça-chave em mais uma atuação convincente da equipe de Juan Pablo Vojvoda.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 10 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ganhando fôlego na tabela. Já o Juventude, que segue com sete, permanece próximo da parte mais baixa da classificação, com desempenho preocupante. Em jogos realizados em solo cearense, o clube gaúcho jamais venceu o Fortaleza: agora são oito vitórias dos donos da casa e três empates no retrospecto.

Impulsionado pela goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo pela Libertadores, o Fortaleza mostrou sua força desde o apito inicial. E não demorou para abrir o placar: logo aos dois minutos, Pochettino cruzou da direita e Lucero, bem posicionado no primeiro poste, testou firme no canto do goleiro Marcão para fazer 1 a 0.

A equipe da casa manteve a pressão, criando seguidas oportunidades. Marcão precisou trabalhar bastante para evitar um placar mais elástico já na primeira etapa. O Juventude, por sua vez, tentou equilibrar com investidas de Ênio e Rodrigo Sam, mas sem conseguir ameaçar de fato a meta de João Ricardo.

Na etapa final, o Fortaleza voltou ainda mais dominante. Aos 17 minutos, Marinho arrancou pela direita, venceu na velocidade e cruzou rasteiro. Breno Lopes, em disputa com a marcação quase em cima da linha, empurrou para o gol e ampliou o marcador.

O terceiro veio aos 36 minutos em um contra-ataque fulminante. Lucero conduziu pelo meio e encontrou Pochettino livre na área. O argentino dominou com categoria e bateu colocado no ângulo, sem chances para Marcão.

Aos 40, Kervin Andrade fez bela jogada pela direita e cruzou rasteiro. Lucero, completamente livre, apareceu para empurrar a bola para o gol e marcar o quarto do Fortaleza, seu segundo no jogo.

Três minutos depois, o quinto gol selou a festa tricolor no Presidente Vargas. Kervin Andrade arriscou de fora da área, Marcão espalmou, Pikachu brigou pelo rebote e Calebe apareceu livre para completar de cabeça e transformar a vitória em goleada.

Na próxima rodada, o Fortaleza vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco no sábado, às 18h30, em São Januário. O Juventude, por sua vez, volta a campo no domingo, às 16h, para encarar o Fluminense no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 5 X 0 JUVENTUDE

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Matheus Rossetto (Pol Fernández), Lucas Sasha (Emmanuel Martínez) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico: Juan Vojvoda.

JUVENTUDE – Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque (Giraldo), Jadson e Luis Mandaca (Gilberto); Batalla, Gabriel Taliari (Jean Carlos). Técnico: Fábio Matias.

GOLS – Lucero, aos 2 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes, aos 17, Pochettino, aos 36, Lucero, aos 40, e Calebe, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Tinga e Lucero (Fortaleza); Ênio, Giraldo, Jean Carlos e Rodrigo Sam (Juventude).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).