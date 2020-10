Fortaleza aposta no bom momento como mandante diante do Atlético-GO

O Fortaleza vem sabendo aproveitar o fator casa até agora no Campeonato Brasileiro e por isso vai confiante para o jogo deste domingo, contra o Atlético-GO, às 18h15, na Arena Castelão, pela 13ª rodada.

São quatro jogos de invencibilidade, sendo três vitórias seguidas. Os bons números em casa colocam o Fortaleza no meio da tabela de classificação, com 16 pontos. Uma vitória aproxima o time dos primeiros colocados.

O time comandado por Rogério Ceni vem animado depois de ter vencido o rival Ceará, por 2 a 1, na última terça-feira, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense.

O lateral-esquerdo Bruno Melo, que deixou o Clássico-Rei de ambulância após se chocar de cabeça com Bruno Pacheco no lance que marcou o gol, é baixa certa, assim como o zagueiro Juan Quintero, que segue no departamento médico.

A dúvida é em relação ao aproveitamento ou não do atacante Osvaldo, que pediu para ser substituído na quarta-feira com o desconforto muscular. Se for vetado pelo departamento médico, Yuri César e Fragapane são as opções.

Para não desgastar ainda mais o elenco, o técnico Rogério Ceni deu folga na quinta e sexta. Assim, o único treinamento realizado para o jogo foi neste sábado. Tudo indica que ele vai manter o esquema com três volantes e três atacantes.

