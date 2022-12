Fortaleza anuncia renovação com Caio Alexandre por um ano: ‘Prazer de estar aqui’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2022 - 12:37 Compartilhe

O Fortaleza encontrou uma solução caseira para preencher a saída do volante Felipe, transferido para o Goiás após defender o clube por sete temporadas. A diretoria oficializou a renovação de contrato de Caio Alexandre, que deve ganhar mais chances após chegar no meio da temporada.





“Tem presente de natal pra Nação Tricolor! O Fortaleza acertou a renovação por empréstimo do volante Caio Alexandre junto ao Vancouver Whitecaps até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra ao fim do contrato”, anunciou o clube neste sábado.

O atleta tinha vínculo com o Fortaleza somente até o fim do ano e agora amplia seu vínculo por 12 meses. Contratado em agosto, Caio Alexandre atuou em 12 partidas na arrancada do time no Brasileirão, e marcou um gol contra o Flamengo na importante virada por 3 a 2, na Arena Castelão.

“2023 tem tudo para ser um grande ano. Sou muito feliz aqui, encontrei um ambiente maravilhoso, um ambiente com pessoas do bem, um carinho, amor, felicidade de estar representando o Fortaleza”, disse o jogador de 23 anos. “É um clube que me acolheu tão bem e que eu tenho um carinho imenso. Todos os dias eu acordo cheio de prazer de vir para cá para desempenhar meu futebol, que é correr, me dedicar, dar o melhor pelo clube.”





Assim como o jogador, o presidente Marcelo Paz também comemorou o acerto. “O Caio é um atleta que nos ajudou muito em 2022. Mesmo chegando na janela do meio do ano, criou uma rápida identificação com o clube, com a torcida. Tem uma boa relação com o plantel, com a comissão técnica e com o staff”, afirmou. “Ele está feliz aqui e fizemos o que foi possível para concretizarmos esse novo acordo de empréstimo.”

Em 2023, o Fortaleza disputará o Campeonato Cearense, as Copas do Nordeste, Libertadores e do Brasil, além do Brasileirão, e a expectativa é grande.

“Ele fica para nos ajudar a conquistar coisas importantes na próxima temporada. Teremos muitos desafios pela frente e, pelas competições que temos no nosso calendário, a manutenção do Caio Alexandre é importante pois ele já conhece todos os nossos processos, já se sente em casa. Estamos felizes em poder concretizar sua permanência”, afirmou Marcelo Paz.

