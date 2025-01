Fortaleza anuncia o empréstimo do atacante Imanol Machuca ao Vélez Sarsfield

O técnico Juan Pablo Vojvoda não gosta de deixar jogadores encostados em seus elencos e optou por dar “rodagem” ao atacante Imanol Machuca, que teria pouco espaço na atual temporada. O jogador foi emprestado ao Vélez Sarsfield, com opção de compra ao fim do ano.

Machuca chegou ao clube em julho de 2023, mas jamais se firmou como titular. Vindo do banco de reservas, ele atuou por 65 jogos, anotando apenas seis gols e contribuindo com cinco assistências.

“O Fortaleza Esporte Clube comunica o empréstimo do atacante Imanol Machuca ao Club Atlético Vélez Sarsfield, da Argentina, até 31 de dezembro de 2025. O acordo de empréstimo foi concluído em US$ 250 mil com opção de compra de 50% dos seus direitos econômicos por US$ 2,5 milhões”, anunciou o clube cearense.

O jogador tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027 e o clube espera que se destaque no campeão argentino para que seja contratado em definitivo no fim do ano posso render ao menos o valor investido pelos brasileiros.

“O Leão do Pici deseja sucesso ao atleta no seu próximo desafio”, completou o Fortaleza, que faz a pré-temporada nos Estados Unidos e terá um ano cheio de competições, com a disputa do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.