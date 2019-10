Fortalecimento do setor não gera conflito com o meio ambiente, diz ministra

São Paulo, 10 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu no Fórum de Investimentos Brasil 2019, realizado em São Paulo, que o fortalecimento do setor não gera conflito com o meio ambiente. “O Brasil é uma potência agroalimentar, mas também é uma potencia ambiental, apesar de nesse momento esse posto ser altamente questionável. Temos de assumir o nosso posto de potência agroambiental, sabendo que o crescimento da agropecuária e o respeito ao meio ambiente não são interesses conflitantes”, disse a ministra, para uma plateia de investidores nacionais estrangeiros.

Tereza Cristina ressaltou que o Código Florestal Brasileiro é um dos mais rígidos do mundo e que o Brasil é um dos países que mais preserva as florestas.

“A agricultura é um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas, com vulnerabilidade das lavouras e disseminação de pragas. O produto rural é nosso aliado nesse crescimento agrosusténtável”, afirmou a ministra.

Segundo a ministra, os produtores rurais estão cientes de que a sustentabilidade da lavoura afeta a aceitação do produto no mercado externo. Ela contou ainda que em visita recente ao Ministério da Agricultura da Alemanha debateu formas de levar para o consumidor final o que “realmente está acontecendo no Brasil”.

“O setor agropecuário brasileiro vai intensificar esforços para atender demandas do consumidor, desde tendências mais sustentáveis a mudanças de hábitos alimentares”, apontou a ministra.