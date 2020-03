Forster testa positivo para coronavírus; diplomata sentou-se à mesa com Trump

O encarregado de negócios do Brasil em Washington, embaixador Nestor Forster, teve resultado positivo para teste de coronavírus. O diplomata integrou a comitiva presidencial que acompanhou Jair Bolsonaro durante a viagem à Flórida, de sábado a terça-feira.

Desde que tomou conhecimento de que o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, também presente na viagem, foi testado positivo para covid-19, Forster já havia iniciado um período de quarentena. Segundo a embaixada do Brasil nos EUA, o futuro embaixador prolongará o isolamento, no qual ele já havia se colocado como medida de precaução, por mais duas semanas.

Forster acompanhou Bolsonaro em toda a agenda oficial do presidente. Ele é o segundo nome da delegação brasileira presente em Miami a ser infectado pelo vírus. O embaixador foi um dos convidados que se sentou à mesa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Mar-a-Lago no sábado.

Até agora, Trump não fez teste para verificar se foi infectado pelo vírus porque, segundo ele, praticamente não teve interação com Wajngarten. “Não tivemos sintomas. Tivemos um bom encontro com o presidente do Brasil. Ele está fazendo um trabalho fantástico. E ele (Bolsonaro) testou negativo”, afirmou o presidente. Perguntado se ele mantém contato com o brasileiro sobre a questão do coronavírus, Trump afirmou que há conversas entre os dois países.

Wajngarten não sentou à mesa do jantar dos dois presidentes, mas estava no local e em alguns momentos esteve bastante próximo a Trump e a Pence. Em uma foto, o secretário posa exatamente ao lado do presidente americano com bonés confeccionados pela delegação brasileira com o escrito “Make Brazil Great Again”, uma adaptação do slogan de campanha de Trump. “Eu não tenho ideia de quem ele seja. Eu tiro fotos por segundos, eu tiro centenas de fotos. Eu sentei com o presidente (Bolsonaro) por duas horas, mas ele testou negativo e isso é bom”, afirmou Trump, que disse ainda não ter visto a foto na qual está ao lado do secretário de Comunicação.

Prefeito

O prefeito de Miami, Francis Suarez, que encontrou com a comitiva brasileira, também teve resultado positivo para o teste do novo coronavírus, quatro dias depois de se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, segundo o jornal local Miami Herald. Ele participou de evento com empresários organizado como parte da agenda de Bolsonaro em Miami, na manhã de segunda-feira.