3 previsões para a nuvem em 2024, segundo o Forrester

O instituto Forrester Research publicou na semana passada um estudo com algumas projeções do mercado de nuvem para 2024. Uma das possiblidades para o ano que vem, segundo a consultoria, é que a tendência de IA generativa sacuda o mercado de fornecedores de nuvem, atualmente dominado por AWS/Amazon, Microsoft Azure e Google Cloud.

O estudo pondera que os grandões estão bem posicionados para esse novo cenário, tendo inclusive uma grande quantidade de GPUs necessárias para rodar as aplicações de IA generativa. Entretanto, o relatório observa que “muitos desses provedores podem ser impactados pela falta de chips no mercado. Novos provedores com acesso a GPUs estão surgindo, assim como companhias de tecnologia mais tradicionais que estão entrando neste mercado.”

Além do comentário sobre IA generativa, o estudo fornece outras previsões, como:

Oracle mais forte – Segundo o relatório, a Oracle deve “roubar” mais de 10 grandes clientes globais de seus maiores concorrentes. “Nos últimos anos, a Oracle vem discretamente criando sua estrutura (a Oracle Cloud Infrastructure) como uma provedora mais ampla de serviços de nuvem, e deve ganhar espaço no novo cenário de predominância de aplicações de IA. O Forrester estima que cada cliente deve trazer mais de US$ 100 milhões em receita para a Oracle.

Mais regiões de nuvem – Para atender demandas de legislações de privacidade e mitigar riscos como incêndios, ataques cibernéticos, instabilidades políticas e falhas de energia, os grandes players de nuvem devem anunciar em 2024 mais de 30 novas regiões de data centers ao redor do mundo.

FinOps ganham espaço – O Forrester prevê ainda que a metodologia FOCUS (FinOps Open Cost and Usage Specification ) se tornará padrão para controle de gastos com provedores de cloud. Nos últimos anos, grandes empresas têm aumentado seus times de FinOps, equipes multidisciplinares que combinam profissionais de finanças, tecnologia e administração, e têm como finalidade auxiliar na gestão de gastos com plataformas de cloud e levar a “cultura de nuvem” para todas as áreas das companhias. Microsoft e Google já trabalham com o padrão FOCUS e, segundo a consultoria, a AWS deve aderir em breve.

