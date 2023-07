Fórmula E: Acidente grave envolvendo oito carros paralisa etapa de Roma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 22:00 Compartilhe

Um acidente envolvendo oito carros interrompeu o ePrix de Roma da Fórmula E na tarde deste sábado. Durante a nona volta da 13ª etapa do campeonato, o piloto britânico Sam Bird perdeu o controle do seu monoposto, rodou na pista e acabou com o carro atravessado em um ponto cego nas ruas de Roma.

Os carros que o perseguiam bem que tentaram desviar, mas sete deles se envolveram na confusão. Além de Bird, Sébastian Buemi, Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa, Robin Frijns, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne sofreram com o acidente. O brasileiro Lucas Di Grassi também foi pego no alvoroço ao tentar desviar do carro de Bird e acabar se chocando com o muro.

Nenhum dos oito pilotos envolvido no acidente se machucaram, mas seis deles tiveram que abandonar a prova. Vergne e Vandoorne conseguiram ter seus carros reparados a tempo do reinício. Após a bandeira vermelha, a etapa italiana foi reiniciada com apenas 14 monopostos.

O neozelandês Mitch Evans conquistou sua terceira vitória no ano, indo ao terceiro lugar da competição na classificação geral. O também neozelandês Nick Cassidy e o alemão Maximilian Gunther completaram o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O brasileiro Sergio Sette Câmara ficou em oitavo lugar

