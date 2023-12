Fórmula 1: Verstappen monta time ideal no EA Sports FC 24 com 5 brasileiros; assista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 19:06 Para compartilhar:

Max Verstappen está curtindo suas merecidas férias após a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1. Mas antes ele foi convidado pela EA Sports para montar seu time ideal no módulo Ultimate do jogo EA FC 24. O piloto holandês surpreendeu e apontou o nome de cinco brasileiros para sua equipe.

Verstappen, que já afirmou que tem no futebol uma paixão, montou seu time com a presença de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zico, Lúcio e Cafu. Ficou faltando algum representante do Vasco, clube pelo qual o holandês disse nutrir simpatia por influência da família Piquet.

Courtois; Cafu, Virgil van Dijk, Lúcio e Ferland Mendy; Ruud Gullit, Zico, Ronaldinho Gaúcho e Mia Hamm; Mbappé e Ronaldo. Esse foi o time completo montado por Verstappen. O holandês também escolheu dois compatriotas Van Dijk e Ruud Gullit, além de Courtois, da Bélgica, país em que o piloto e a mãe dele nasceram.

Entre os brasileiros apontados por Verstappen, nenhum joga atualmente. Cafu (com sucesso por São Paulo, Palmeiras e Milan), Lúcio (Internazionale e Bayern de Munique), Ronaldo (Real Madrid, Barcelona, Internazionale e Corinthians) e Ronaldinho Gaúcho (Barcelona, Atlético-MG e Grêmio) são contemporâneos e marcaram época entre as décadas de 1990 e 2000. Já Zico fez história na década de 1980 com as camisas do Flamengo e seleção brasileira.

Verstappen costuma passar uma das festas de fim de ano em Brasília, na companhia dos familiares de Kelly Piquet, sua namorada. O tricampeão Nelson Piquet é sogro do piloto da Red Bull. A temporada 2024 de Fórmula 1 está programada para começar no primeiro fim de semana de março, no Bahrein.

