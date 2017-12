Fórmula 1 tem crescimento de 8% na presença de público nas corridas de 2017

O público presente nas corridas da Fórmula 1 teve um aumento de 8% nesta temporada, em comparação com 2016. Mais de quatro milhões de fãs compareceram às 20 provas de 2017. Os números foram divulgados pela própria organização da categoria nesta sexta-feira.

Pelos números oficiais, 13 das 20 etapas tiveram crescimento em relação ao ano anterior. O GP do Azerbaijão, disputado em Baku, foi o que registrou a maior elevação no público: 58%. Em números absolutos, os GPs do Canadá e da Áustria tiveram o maior incremento. Cada um teve 60 mil fãs a mais do que em 2016 ao longo de todo o fim de semana de disputa.

A média global para um fim de semana de corrida foi de 203.570 pessoas. Para o dia da corrida, a média foi de 76.722. Segundo a organização da F-1, este número é superior à média dos jogos da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e do Alemão, da NFL (última temporada completa de cada competição) e da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

“A temporada de 2017 foi um grande espetáculo, dentro e fora da pista, graças aos pilotos, equipes e, principalmente, graças aos fãs, que são o coração do nosso esporte”, afirmou Sean Bratches, diretor comercial e de operações da Fórmula 1.

Bratches, que assumiu a função no início do ano a partir da chegada da Liberty Media ao comando da F-1, exaltou a média geral de público. “Ter um número de 200 mil pessoas por etapa ao longo de 20 finais de semana por ano significa que a população inteira de uma cidade de tamanho mediano visita um GP para assistir a uma corrida da Fórmula 1. Nossa meta agora é tornar cada um deste eventos ainda mais interessantes para entregar o maior espetáculo de automobilismo que este planeta já viu.”

INTERLAGOS – Seguindo a tendência verificada na temporada da F-1, o GP do Brasil também registrou aumento de público neste ano, com elevação de 10% em comparação a 2016. Ao todo, 141.128 torcedores compareceram ao circuito de São Paulo na metade de novembro nos três dias da etapa, entre sexta-feira e domingo. Trata-se do maior público da corrida nos últimos seis anos.