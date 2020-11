Fórmula 1: SBT entra na briga com Globo para transmitir categoria

O SBT entrou na briga com a Globo para transmissão da Fórmula 1 em TV aberta a partir de 2021. Apesar da Liberty Media ter como prioridade um novo contrato com a maior emissora do país, o SBT mostrou interesse e iniciou conversas. As informações são do site “UOL”.

A intenção do canal do Sílvio Santos é reforçar e revigorar sua programação esportiva com a principal categoria do automobilismo mundial. Após contato feito pelo SBT, a Liberty pediu um plano de cobertura, mas deixou claro que as conversas com a Rede Globo estão evoluindo em bom ritmo.

Há duas semanas, a Globo voltou a conversar com a Liberty para uma renovação do contrato que vai até o final desta temporada. A emissora tinha decidido em agosto que não iria continuar com a Fórmula 1, mas a Liberty Media entende que manter a parceria é importante neste momento e as negociações foram retomadas.

