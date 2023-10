Fórmula 1 estende contrato e Pirelli continua a fornecer pneus para a categoria até 2027

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 10:06 Compartilhe

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira que a Pirelli continuará a ser a fornecedora de pneus da categoria até 2027. A renovação do contrato tem opção de mais um ano. O vínculo anterior se encerraria em 2024. A empresa italiana também fornecerá os compostos da Fórmula 2 e Fórmula 3, competições de base da F-1.

Como se tornou fornecedora da categoria em 2011, a Pirelli poderá somar 18 temporadas no campeonato se cumprir o contrato até o fim, incluindo o ano extra. “Durante todo este período, a Pirelli sempre se envolveu positivamente com os pilotos, equipes, FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a Fórmula 1 para entregar pneus excelentes para as corridas, análise de dados e feedback para continuar a melhorar a cada ano”, registrou a F-1, em comunicado.

De acordo com a categoria, a Pirelli foi “aprovada” nos desafios que enfrentou nos últimos anos, principalmente nas temporadas de mudanças profundas na categoria, como aconteceu em 2011, com os pneus de 13 polegadas de alta degradação. Depois, em 2017, os compostos se tornaram mais largos. E, no ano passado, a Pirelli atendeu às expectativas da F-1 com os pneus de 18 polegadas.

“Desde que retornou à categoria em 2011, a Pirelli tem sido um parceiro inestimável, apoiando a Fórmula 1 através de novas gerações de tecnologia e regulamentos técnicos e fornecendo pneus para permitir corridas fantásticas para nossos fãs”, disse o presidente e CEO da F-1, Stefano Domenicali.

“O compromisso da empresa com a qualidade, a inovação e seu profundo conhecimento do nosso esporte serão vitais nos próximos anos, à medida que nos aproximamos de nossas novas regulamentações em 2026 e o trabalho em que a Pirelli está focada em relação à sustentabilidade, comprovado pela certificação FSC, garantirá que nós continuar a trabalhar juntos em direção ao nosso objetivo comum Net Zero 2030”, comentou Domenicali, em referência às metas de sustentabilidade ambiental que a F-1 busca no futuro.

Para se manter como fornecedora da F-1, a Pirelli precisou superar uma disputa com a Bridgestone, que também já foi parceira do campeonato, entre 1997 e 2010. “Gostaria também de elogiar a Bridgestone pela sua impressionante proposta e envolvimento ao longo de todo o processo. Eles têm um legado orgulhoso em nosso esporte e gostaria de agradecê-los por seu envolvimento altamente profissional e apaixonado conosco”, disse Domenicali.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias