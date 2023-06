Fórmula 1: Bottas publica nova foto nu em festa junina e viraliza nas redes sociais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 17:25 Compartilhe

O finlandês Valtteri Bottas deixou à mostra sua irreverência novamente nesta sexta-feira. O piloto de Fórmula 1, da Alfa Romeo, gosta de aproveitar nu o contato com as águas de rios, lagos e mares e não esconde isso de ninguém, aproveitando a época das Festas Juninas para esbanjar bom humor. Nas redes sociais, uma foto registrando o momento viralizou mundo afora e já rendeu mais de 17 mil curtidas no Twitter.

“Feliz dia de São João”, escreveu Bottas em sua página oficial, acompanhado da foto que mostra o finlandês com o bumbum desprotegida. Quem clicou o piloto bastante à vontade foi sua mulher, a ciclista australiana Tiffany Cromwell.

De acordo com uma publicação da Embaixada da Finlândia no Brasil, no país escandinavo, o dia de São João (“juhannusta”, em finlandês) “é comemorado, geralmente, em casas de verão, com mergulhos em lagos, churrascos e, claro, muitas horas de sauna! Um fim de semana inteiro celebrando o solstício de verão”.

Essa não é a primeira vez que Bottas publica fotos deste tipo. Em maio de 2022, o piloto também ganhou notoriedade com uma imagem semelhante. Ela inclusive rendeu um presente para Lewis Hamilton. O heptacampeão recebeu de seu ex-companheiro de Mercedes um quadro em que o piloto finlandês aparece nu em um riacho em uma viagem que fez ao Colorado, nos Estados Unidos.

Diante do sucesso, Bottas decidiu comercializar cinco mil cópias da foto e reverteu os 50 mil euros (cerca de R$ 255 mil à época) arrecadados para uma instituição de caridade. Mas uma das cópias o finlandês separou para presentear o amigo Lewis Hamilton.

O piloto finlandês já havia aparecido com a bunda descoberta em um dos episódios da série Drive to Survive da Netflix. Na ocasião, Bottas estava em uma sauna e mostrava sua insatisfação pela situação em que vivia na Mercedes.

Na atual temporada da Fórmula 1, Bottas ocupa o 15º lugar, com apenas cinco pontos. O finlandês ganhou alguns dias de folga antes de se concentrar para a disputa do Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg, que acontece no fim de semana do dia 2 de julho.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias