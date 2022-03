Fórmula 1 anuncia rompimento total de contrato do GP da Rússia, que aconteceria até 2025

Nesta quinta-feira (03), a Fórmula 1 informou que desfez o contrato com os promotores do GP da Rússia. O acordo previa mais uma corrida em Sochi em 2022, que já havia sido cancelada na semana passada, e outras três provas (entre 2023 e 2025) no Igora. As informações são do UOL.

Segundo o UOL, o valor do contrato era de 50 milhões de dólares por ano, transformando o GP da Rússia em um dos mais lucrativos da Fórmula 1.

O atual campeonato da categoria será o maior da história, com 23 provas, começando com o GP do Bahrein, que acontece no dia 20 de março.

