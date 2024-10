Ford tem vendas de veículos elétricos menores que de concorrente GM e ação cai em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2024 - 13:47 Para compartilhar:

As ações da Ford Motor cediam nas negociações em Nova York, depois que a montadora informou que as vendas de veículos nos Estados Unidos no terceiro trimestre aumentaram 1% em relação ao ano anterior, incluindo uma expansão de 12% nas vendas de veículos elétricos.

Os resultados no segmento elétrico contrastaram com o desempenho da General Motors, que informou, nesta terça-feira, que as vendas de EV saltarem 60%, ainda que as vendas totais tenham caído 2%.

Ainda nesta quarta-feira, a gigante de VEs Tesla disse que as entregas aumentaram 3%.

A Ford disse que entre suas marcas mais vendidas, as dos híbridos F-150 no terceiro trimestre saltaram 64%, para 20.129 veículos, enquanto as vendas de Mavericks cresceram 22%, para 16.561. E as vendas do Nautilus aumentaram 26%, para 8.799, com as vendas de híbridos Nautilus representando 46% das vendas totais do Nautilus.

No acumulado do ano, a Ford disse que as vendas de VEs aumentaram 45%, para 67.689 unidades, o que coloca a empresa em segundo lugar nos EUA, atrás da Tesla.

Às 13h20 (de Brasília), as ações da Ford cediam 2,14% e as da Tesla recuavam 2,69%. As ações da GM subiam 0,80% na Bolsa de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires