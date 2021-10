Ford tem queda no lucro a US$ 1,8 bi no 3º tri, mas resultado supera previsão

A Ford registrou lucro líquido de US$ 1,8 bilhão no terceiro trimestre, um recuo ante o resultado de US$ 2,4 bilhões de igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,51, de US$ 0,65 anteriormente.

O resultado, porém, ficou bem acima da previsão de US$ 0,27 dos analistas ouvidos pelo FactSet e a ação da empresa avançava 5,35%, às 17h20 (de Brasília), no after hours em Nova York.

A receita da Ford ficou em US$ 35,7 bilhões no terceiro trimestre, de US$ 37,5 bilhões em igual período de 2020. Mas a montadora americana também elevou sua previsão para todo o ano atual, prevendo agora Ebit (lucros antes de juros e impostos) entre US$ 10,5 bilhões e US$ 11,5 bilhões.

A empresa ainda diz em seu comunicado esperar que o fluxo de caixa seja “mais que suficiente” para financiar as prioridades de crescimento e que retomará no quarto trimestre a distribuição de dividendos regulares.

