Ford tem lucro menor do que o esperado e prevê prejuízo com VEs; em NY, ação cai 11%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 17:59 Para compartilhar:

A Ford teve lucro líquido de US$ 1,8 bilhão no trimestre encerrado em junho, uma queda de 5% em comparação com o US$ 1,9 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. O lucro foi bem menor do que o esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam ganho de US$ 2,6 bilhões no período. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 0,47, abaixo da previsão, de US$ 0,63.

A receita da montadora foi de US$ 47,8 bilhões no primeiro período, uma alta de US$ 2,9 bilhões em comparação com o mesmo período do ano anterior. O número era exatamente o que os analistas previam para o segundo trimestre.

A Ford disse também que espera perdas entre US$ 5 bilhões e US$ 5,5 bilhões para seu modelo de veículo elétrico em 2024. De acordo com a companhia, o rombo é causado por “pressões contínuas sobre preços e investimentos elevados na próxima geração de veículos elétricos”. Segundo a Ford, a lucratividade no segundo trimestre foi prejudicada por um aumento nas reservas de garantia.

Às 17h44 (de Brasília), os papéis da Ford caíam 11,34% no after hours de Nova York.