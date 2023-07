Ford tem lucro maior que esperado no 2º trimestre, eleva projeções para 2023 e ação sobe em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 17:50 Compartilhe

A Ford teve lucro líquido de US$ 1,9 bilhão no segundo trimestre, um salto em comparação aos US$ 700 milhões registrados em igual período do ano passado. O resultado representa um lucro de US$ 0,72 por ação, em termos ajustados, bem acima dos US$ 0,54 projetados pela FactSet.

A receita do trimestre aumentou 12% na comparação com igual período no ano passado, a US$ 45 bilhões. A empresa também aumentou o guidance para o lucro antes de juros e imposto de renda (EBIT) para o ano de 2023, à faixa entre US$ 11 bilhões e US$ 12 bilhões.

Depois da publicação do balanço, a ação da Ford subia 1,60% no after hours de Nova York, por volta das 17h40 (de Brasília)

