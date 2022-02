Ford tem lucro líquido de US$ 12,3 bi no 4º tri de 2021

A Ford registrou lucro líquido de US$ 12,3 bilhões no quarto trimestre de 2021, o que reverteu prejuízo de US$ 2,8 bilhões em igual intervalo do ano anterior. O lucro por ação diluído ficou em US$ 3,03 (de prejuízo de US$ 0,70 anteriormente), ante expectativa de US$ 0,45 dos analistas consultados pelo FactSet.

A receita da empresa ficou em US$ 37,7 bilhões no quarto trimestre de 2021, avanço de 5% na comparação anual.

O lucro antes de juros e impostos (Ebit, na sigla em inglês) ficou em US$ 2,0 bilhões, alta de 0,3% na comparação com igual período do ano anterior.

Em seu comunicado, a empresa diz que conseguiu resultados “sólidos” no quarto trimestre e no ano passado como um todo, “apesar de persistentes problemas na cadeia de produção”.

