Ford reduz preços do Mustang Mach-E

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 12:43 Compartilhe

Por David Shepardson







WASHINGTON (Reuters) – A Ford disse nesta terça-feira que está reduzindo os preços em seu veículo elétrico Mustang Mach-E e reabrindo pedidos após cortes de preços pela rival Tesla desde o começo do ano.

A segunda maior montadora dos Estados Unidos disse que também está aumentando a gama de modelos de bateria padrão, uma vez que aumentará a produção no segundo semestre do ano.

A Ford disse que está cortando a maioria dos preços do Mach-E em 3 mil ou 4 mil dólares, dependendo da versão. No mês passado, o crédito fiscal federal de veículos elétricos para o Mach-E caiu pela metade, de 7.500 dólares para 3.750 dólares, depois que novos requisitos de fornecimento de bateria entraram em vigor.

As vendas do Mustang Mach-E nos Estados Unidos caíram 20% nos primeiros três meses do ano.

Na segunda-feira, a Tesla aumentou os preços em uma faixa de até 290 dólares no Canadá, China, Japão e Estados Unidos, mostrou o site da montadora, após ela a empresa ter reduzido os preços de seus veículos mais vendidos desde o início do ano.

(Por David Shepardson)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias