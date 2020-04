Ford prevê prejuízo de US$ 600 milhões no 1° tri e busca conservar caixa

A Ford Motor projeta prejuízo de cerca de US$ 600 milhões para o primeiro trimestre, quando ela divulgar resultados no dia 28, e avalia meios de conservar caixa, afirmou a montadora nesta segunda-feira.

A montadora disse que espera um “reinício em etapas” durante o segundo trimestre para suas operações manufatureiras nos Estados Unidos, paralisadas desde meados de março por causa da nova pandemia de coronavírus. Ela afirmou que seu colchão de quase US$ 30 bilhões em caixa é suficiente para levar adiante até pelo menos o terceiro trimestre sem a retomada da produção nas fábricas nem passos adicionais de financiamento.

A Ford disse também que avalia mais meios para conservar caixa, incluindo uma redução nos gastos de capital e um corte em salários de executivos. No mês passado, ela suspendeu seu dividendo para economizar quase US$ 2,4 bilhões ao ano e levantou mais de US$ 15 bilhões em linhas de crédito. Também no mês passado, a Ford desistiu de sua projeção financeira (guidance) para 2020, diante da piora no cenário. Fonte: Dow Jones Newswires.