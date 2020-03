Ford permitirá adiamento de até 3 parcelas em financiamento de veículos

Em razão da crise causada pela pandemia do coronavírus, a Ford anunciou que vai permitir o adiamento de até três parcelas no financiamento de veículos da marca, a partir do dia 31 de março, terça-feira. As prestações adiadas serão transferidas para o final do contrato.

A montadora, que fez o anúncio da noite desta quinta-feira, disse que a ação tem caráter emergencial e busca contribuir para que os clientes possam atravessar de forma mais tranquila esse período de turbulência.

A medida é válida apenas para quem está em dia com o pagamento. Podem participar tanto o cliente pessoa física quando o pessoa jurídica. Não há necessidade de qualquer tipo de comprovação relacionada à saúde ou à renda.

Segundo a empresa, os pagamentos adiados terão correção feita com base em juros de mercado e diluída nas prestações do contrato. O Programa Ford Credit, braço financeiro da Ford, é operacionalizado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

“Essa decisão faz parte do nosso compromisso com os clientes, buscando a melhor forma de ajudá-los a superar as dificuldades nesse momento em que eles mais precisam”, diz José Netto, diretor executivo da Ford Credit Brasil. “O adiamento de até três parcelas do financiamento para o final do contrato é uma forma de dar um alívio importante para a travessia desse período crítico.”