Ford interrompe remessas de carros para a China

A Ford suspendeu o envio de picapes, utilitários esportivos e outros modelos de carros à China, no mais recente efeito sobre o setor automotivo depois da guerra comercial aberta pelo governo Donald Trump. A medida vale para os modelos F-150 Raptors, Mustangs e utilitários esportivos Bronco fabricados em Michigan, bem como Lincoln Navigators produzidos em Kentucky, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

As recentes contramedidas de Pequim, em resposta aos impostos de importação dos EUA, elevaram as tarifas sobre esses veículos em até 150%, disseram essas mesmas pessoas.

A montadora começou a enviar alguns de seus modelos mais conhecidos para a China há cerca de uma década, em parte para aprimorar a imagem de sua marca entre os compradores de carros chineses.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.