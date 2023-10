Ford faz recall nos EUA de mais de 238 mil carros Explorers para substituir parafusos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 14:54 Compartilhe

A Ford está fazendo um recall de mais de 238 mil carros Explorers nos Estados Unidos porque um parafuso do eixo traseiro possui risco de falhar, causando potencialmente uma perda de potência de tração ou permitindo que os SUVs rolem enquanto estão estacionados.

O recall ocorre depois que os reguladores de segurança dos EUA abriram uma investigação sobre o problema, após receberem duas reclamações de que os reparos não funcionaram em dois recalls anteriores neste ano e em 2022. Os afetados são alguns Explorers dos anos modelo 2020 a 2022.

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário afirmou, em documentos publicados na sexta-feira em seu site, que o parafuso de montagem horizontal do eixo traseiro pode quebrar e fazer com que o eixo de transmissão se desconecte, aumentando o risco de acidentes.

Os revendedores substituirão uma bucha e o parafuso do eixo traseiro. Eles também inspecionarão a tampa do eixo traseiro quanto a danos próximos ao orifício do parafuso e substituirão a tampa se forem encontrados danos. Os proprietários serão notificados por carta a partir de 6 de novembro.

A Ford disse em documentos que tem conhecimento de 396 relatos de falhas nos parafusos do eixo traseiro, e menos de 5% causaram perda de potência ou deixaram os veículos rolarem enquanto estavam estacionados. A empresa afirma não ter conhecimento de nenhum acidente ou ferimento.

