Ford faz recall de picapes 870K F-150 nos EUA por problemas em freios de estacionamento

A Ford organiza um recall nos EUA de mais de 870 mil picapes F-150 mais recentes devido a um problema nos freios de estacionamento elétricos. O recall inclui picapes dos anos modelo 2021 a 2023 com sistemas de escapamento simples, e foi motivado pelo possível contato de um feixe de fiação traseira com a carcaça do eixo traseiro. Esse contato pode causar um curto-circuito e acionar o freio de mão sem ação do motorista, e aumentar o risco de acidentes.

A Ford registrou 918 reivindicações de garantia e três relatórios de campo de atrito de fio, sendo 299 casos de acionamento inesperado do freio de estacionamento, 19 dos quais ocorreram durante a condução. Até o momento, não houve acidentes ou feridos relatados devido ao problema.

Os proprietários das picapes afetadas serão notificados por carta a partir de 11 de setembro, e os revendedores realizarão inspeções e substituições do chicote elétrico traseiro, se necessário.

