Ford faz recall de 634 mil SUVs por risco de incêndio

Por David Shepardson

PETALUMA, Estados Unidos (Reuters) – A Ford está fazendo recall de 634 mil veículos utilitários esportivos (SUVs) em todo o mundo devido a risco de fogo causado ​​por injetores de combustível rachados e pedirá aos proprietários que tenham seus carros inspecionados, informou a empresa nesta quinta-feira.

A montadora disse que o recall abrange os SUVs Bronco Sport e Escape ano modelo entre 2020 e 2023 com motores de 3 cilindros e 1,5 litros. O recall inclui muitos veículos que já constaram de um recall abril relacionado ao compartimento do separador de óleo, que pode rachar e vazar, causando fogo no motor.

Os veículos reparados no recall anterior ainda precisam passar pelo novo recall, disse a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos.

A Ford disse que quando os motores dos SUVs cobertos pelo último recall estão funcionando, um injetor de combustível rachado pode fazer com que o combustível ou vapor de combustível se acumule perto de superfícies quentes, resultando potencialmente em incêndio sob o capô.

Assim que os reparos estiverem disponíveis, os revendedores atualizarão o software do veículo para detectar se um injetor de combustível está rachado e fornecerá uma mensagem no painel para alertar os motoristas.

“Se for detectada uma queda de pressão de combustível, a potência do motor será automaticamente reduzida para minimizar qualquer risco, além de permitir que os clientes dirijam até um local seguro, parem o veículo e providenciem o serviço”, acrescentou Ford.

O recall abrange cerca de 520 mil veículos nos Estados Unidos e cerca de 114 mil em outros países.

A Ford disse que recebeu 54 relatos de fogo, incluindo quatro envolvendo injetores de combustível rachados. Cerca de 13 outros foram provavelmente causados ​​por um injetor de combustível com vazamento.

