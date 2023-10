Ford entrega fábrica ao governo da Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 8:36 Compartilhe

A Ford e o governo da Bahia assinaram, na tarde desta quarta-feira, 4, o contrato para a entrega da fábrica de Camaçari para o Estado, liberando oficialmente as instalações para a montadora chinesa BYD. O grupo chinês realiza, na próxima segunda-feira, 9, um evento na fábrica para a cerimônia da pedra fundamental, ato simbólico que marca o início das obras que serão feitas na unidade.

A BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, vai produzir na Bahia modelos híbridos flex e elétricos, além de ônibus e baterias. Também planeja processar lítio, mas não se sabe ainda se essa atividade será em Camaçari. Estarão presentes na cerimônia o presidente global e fundador da BYD, Wang Chuanfu, a presidente para as Américas, Stella Li, e o presidente da marca no Brasil, Tyler Li.

Em nota, a Ford informou que a assinatura do contrato, que segue legislação estadual, permite a utilização imediata do imóvel pelo Estado, que já acertou a sua venda para a BYD. Em agosto, o governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmara que o valor a ser pago à Ford seria de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões.

“Ford e governo da Bahia dão um passo definitivo para utilização da planta de Camaçari para gerar crescimento econômico e social para a comunidade baiana”, disse em nota a montadora americana, que decidiu parar de produzir carros no Brasil em 2021.

Sigla em inglês para Build Your Dreams (construa seus sonhos, em tradução livre), a BYD já tem três fábricas no País: de ônibus elétricos e de módulos fotovoltaicos em Campinas (SP); e de baterias de fosfato de ferro lítio para veículos comerciais em Manaus (AM). Em setembro, foi líder no País em vendas de carros eletrificados.

