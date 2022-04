Forças ucranianas detêm avanço russo em direção a Sloviansk, diz assessor presidencial

(Reuters) – As tropas ucranianas atrasaram um avanço das forças russas da cidade de Izyum, no nordeste do país, em direção à vizinha Sloviansk, disse nesta quarta-feira Oleksiy Arestovych, um conselheiro presidencial ucraniano.





“Eles concentraram suas forças ali, é onde estão tentando avançar, mas até agora não estão conseguindo”, disse ele em um discurso em vídeo.

Arestovych também disse que as forças ucranianas na cidade sitiada de Mariupol têm resistido, apesar dos persistentes ataques russos à usina siderúrgica de Azovstal.

(Reportagem de Aleksandar Vasovic)