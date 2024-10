Forças policiais conduzem 11 pessoas e prende um por crime eleitoral no segundo turno

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 11:44 Para compartilhar:

Ao menos 11 pessoas foram conduzidas à delegacia por crimes eleitorais no País, neste domingo, 27, dia do segundo turno das eleições. De acordo com o último balanço atualizado por volta das 11h pelo Polícia Federal, eles são suspeitos de compra de votos e boca de urna.

Até o momento, foram registrados casos no Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná e Tocantins. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante.

Ainda segundo a PF, até às 9h30, R$ 57 mil em bens já foram apreendidos e, dentre as ocorrências, os principais delitos foram de “propaganda irregular” e “compra de votos”.

O segundo turno do pleito eleitoral ocorre hoje em 51 municípios.