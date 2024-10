Forças policiais prendem 84 eleitores e dez candidatos por crimes eleitorais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 14:38 Para compartilhar:

Ao menos 84 eleitores e dez candidatos nas eleições deste ano foram presos durante o domingo, 6. De acordo com o último balanço divulgado pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) às 14h, os crimes eleitorais mais cometidos foram boca de urna, compra de votos, propaganda eleitoral irregular e violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

Ainda segundo o MJSP, 12 armas e 17 veículos foram apreendidos pelas forças policiais. Mais cedo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou as quantidades de calores apreendidos em operações que visam coibir crimes eleitorais.

“De relevância, nós já temos mais de R$ 21 milhões apreendidos em espécie, só nesta eleição. Mais de R$ 40 milhões, no total de bens”, afirmou. Segundo Rodrigues, na eleição de 2022, foram R$ 5 milhões apreendidos, e em 2020, R$ 1,5 milhão. “Isso demonstra uma atuação muito firme da Polícia Judiciária Eleitoral”, disse.