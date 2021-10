Forças nigerianas libertam cerca de 200 reféns no noroeste do país

As forças de segurança nigerianas resgataram cerca de 200 vítimas de sequestro em operações contra acampamentos de grupos criminosos nas florestas do noroeste do país – anunciou a polícia.

O noroeste e o centro da Nigéria enfrentam um aumento nos ataques, saques e sequestros em massa feitos por grupos criminosos locais.

As pessoas resgatadas – 187 homens, mulheres e crianças – foram libertadas no estado de Zamfara. As vítimas haviam levadas como reféns em ataques cometidos em separado por estes grupos, relatou a polícia na noite de quinta-feira.

A polícia divulgou fotografias de dezenas de homens, mulheres e crianças sentados no chão, após serem libertados.

“As vítimas sequestradas que passaram várias semanas em cativeiro foram libertadas, sem condições, após importantes operações de busca e resgate que duraram horas”, disse o porta-voz da polícia estadual de Zamfara, Mohamed Shehu, em um comunicado.

Esse resgate faz parte de uma operação militar de maior envergadura em curso em Zamfara e em outros estados do noroeste há semanas. A ação incluiu a interrupção das telecomunicações para isolar as gangues criminosas.

Na semana passada, o Exército disse ter “neutralizado” cerca de 300 criminosos durante essas operações, mas a violência continua.

Na terça-feira (12), pelo menos 100 criminosos atacaram a localidade de Kuryan Madaro, em Zamfara. Segundo moradores locais, 14 pessoas foram mortas. Os invasores também levaram dinheiro e telefones celulares.

Saiba mais