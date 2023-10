AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/10/2023 - 6:23 Compartilhe

O Exército tem “o controle” das localidades do sul de Israel atacadas desde o início da ofensiva no sábado do movimento palestino Hamas a partir de Gaza, declarou um porta-voz militar, no terceiro dia de combates.

“Temos controle das comunidades”, declarou o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em uma declaração televisionada à imprensa, acrescentando que “ainda pode haver terroristas na área”.

