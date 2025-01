Forças israelenses matam ao menos 15 no sul do Líbano

TEL AVIV, 26 JAN (ANSA) – O Ministério da Saúde do Líbano informou neste domingo (26) que ao menos 15 pessoas morreram no sul do país por disparos efetuados pelas forças israelenses.

O episódio ocorreu no exato dia que termina o prazo para a retirada dos militares de Israel na região, além da presença de milhares de pessoas que tentam voltar para suas casas, de acordo com o governo de Beirute.

Em novembro, o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita Hezbollah estabeleceu que as tropas do país deveriam deixar o Líbano em 60 dias.

“O Hezbollah está incitando civis deslocados à revolta, está enviando provocadores para o sul do Líbano, enquanto o Exército local falhou em ‘limpar’ a área da ameaça terrorista. Era isso que temíamos”, informaram as autoridades israelenses ao Ynet.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) comunicaram que tiros de advertência foram disparados e fogo foi aberto para “dissipar ameaças” em diversas áreas onde “suspeitos se aproximaram” dos militares.

“As IDF permanecem implantadas no sul do Líbano, continuam a operar conforme o acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano, e estão monitorando as tentativas do Hezbollah de retornar”, explicou a nota.

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que as “condições ainda não são adequadas” para o retorno seguro de civis libaneses ao sul do país. (ANSA).