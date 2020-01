Forças de Sarraj retomam controle de Sirte, na Líbia

MOSCOU E ROMA, 7 JAN (ANSA) – A cidade de Sirte, na Líbia, estaria novamente sob controle das forças do governo de união nacional de Fayez al-Sarraj, informaram fontes russas nesta segunda-feira (7). De acordo com a agência Interfax, o líder do grupo de contato russo na Líbia, Lev Dengov, informou que, “no momento, Sirte está novamente sob controle das forças de al-Sarraj”. “As forças de Trípoli prenderam dezenas de prisioneiros, sequestraram 20 carros e mataram 50 pessoas, entre elas soldados do Exército de Haftar”, informou Dengov, ressaltando, porém, que as hostilidades continuam e a situação “pode mudar”. Sarraj chefia um governo de união nacional reconhecimento internacionalmente pelas Nações Unidas. Ele controla a porção oeste da Líbia, incluindo a capital Trípoli.

No entanto, vem sofrendo investidas do marechal Khalifa Haftar, que comanda um conjunto de milícias leais a um Parlamento paralelo estabelecido em Tobruk, no leste da Líbia.

Ontem, as forças de Haftar anunciaram que tinham entrado em Sirte, que fica a 450 quilômetros de Tripoli. A Líbia vive instabilidades políticas e divisões desde a queda do ditador Muammar Kadafi, em 2011. Hoje, o país não existe enquanto Estado unitário.

A Europa, principalmente a Itália e a França, tentam liderar uma solução para a crise política líbia. O tema será pauta de uma série de encontros hoje, em Bruxelas. “A situação na Líbia é muito delicada, mas isso não significa que a União Europeia deve permanecer imóvel. Conversei sobre isso ontem à noite, em Roma, com o alto representante europeu para política externa, Josep Borrell”, informou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio. Fontes diplomáticas confirmaram uma reunião de embaixadores do Comitê Político e de Segurança da UE, o chamado Cops, para discutir a crise na Líbia. Paralelamente a isso, a UE também anunciou que, pela tarde, haverá uma reunião em Bruxelas entre Borrell e chanceleres europeus, entre eles Di Maio, para analisar a situação. (ANSA)