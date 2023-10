Forças de Defesa de Israel afirmam ter matado viúva de co-fundador do Hamas e líder de grupo islâmico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 9:05 Para compartilhar:

As Forças de Defesa de Israel afirmaram na madrugada desta quinta-feira, 19, terem matado Rafat Abu Hilal, chefe da ala militar do grupo extremista Comitês de Resistência Popular de Gaza, e Jamila al-Shanti, viúva do co-fundador do Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi.

Como aconteceu:

De acordo com a agência de Segurança de Israel, as duas mortes ocorreram durante operações realizadas pelas forças de defesa;

Jamila al-Shanti foi a primeira mulher eleita para o gabinete político do Hamas. Os meios de comunicação da Faixa de Gaza informaram que ela durante após um ataque aéreo realizado por Israel;

Rafat Abu Hilal chefiava a ala militar do grupo Comitês de Resistência Popular de Gaza, que é o terceiro maior na Faixa de Gaza, atrás apenas do Hamas e da Jihad Islâmica;

As Forças de Defesa de Israel ainda informaram que ao menos 10 membros das chamadas forças de comando Nukhba do Hamas, que teriam liderado o ataque de 7 de outubro, foram mortos durante as operações;

O governo israelense também comunicou que destruiu centenas de locais usados pelo Hamas para lançamentos de mísseis, além de poços de túneis, centros de comando e infraestruturas de inteligência.

