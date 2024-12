Forças curdas na Síria querem retirar civis de Aleppo diante de ofensiva rebelde

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2024 - 6:03 Para compartilhar:

As forças curdas anunciaram nesta segunda-feira (2) que estão trabalhando para retirar os civis curdos de vários pontos da província síria de Aleppo, depois que grupos rebeldes executaram uma ofensiva e grupos pró-Turquia tomaram o controle de uma cidade onde vivem milhares de curdos.

“Estamos nos coordenando ativamente […] na Síria para garantir a segurança do nosso povo e facilitar seu deslocamento, com total segurança, da região de Tal Rifaat […] para nossas zonas seguras no norte do país”, declarou Mazlum Abdi, líder das Forças Democráticas Sírias (FDS).

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), ONG que monitora a guerra na Síria, afirmou no domingo que quase 200.000 sírios curdos “estavam cercados por facções pró-Turquia” que tomaram a cidade de Tal Rifaat e as localidades vizinhas.

Segundo o OSDH, as comunicações estavam cortadas com as zonas majoritariamente curdas, o que provoca o temor de “massacres” contra a população curda.

O anúncio acontece poucos dias após uma coalizão de grupos rebeldes dominada por islamistas ter iniciado uma ofensiva relâmpago no noroeste da Síria, retirando o controle de várias localidades das forças do regime, incluindo Aleppo, a segunda maior cidade do país.

