Forças curdas da Síria anunciam que foram para o leste após saída do Exército

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 13:41 Para compartilhar:

As forças curdas, que já controlam grande parte do nordeste da Síria, disseram nesta sexta-feira (6) que estavam se deslocando para áreas no leste da Síria das quais as tropas do governo haviam se retirado.

“Para proteger nosso povo, nossos combatentes do Conselho Militar de Deir Ezzor foram enviados para a cidade de Deir Ezzor e para o oeste do rio Eufrates”, disse em um comunicado o órgão de maioria árabe afiliado às Forças Democráticas Sírias (SDF) lideradas pelos rebeldes curdos.

aya-lar/kir/js/sag/dd/yr